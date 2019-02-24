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Göztepe’de 2. Tamer Tuna dönemi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe, eski teknik direktörü Tamer Tuna’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

24 Şubat 2019 Pazar 22:56
Göztepe’de 2. Tamer Tuna dönemi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe, eski teknik direktörü Tamer Tuna’yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.


Göztepe yeni teknik adamını buldu. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik adam arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda kurmaylar, geçen sezon takımı çalıştıran Tamer Tuna ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Aksilik yaşanmaması durumunda Tuna’nın önümüzdeki günlerde kendisini ikinci kez Göztepe’ye bağlayan sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Avrupa’nın kapısından dönmüştü


Geçtiğimiz sezon başında Göztepe’ye gelen Tamer Tuna, takımının başında başarılı bir grafik çizmişti. Tuna’nın Göztepe’si sezonu 49 puanla 6. basamakta tamamlarken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermişti. Sezon sonunda Tuna ile Göztepe’nin yolları ayrılırken, deneyimli teknik adam sezona Demir Grup Sivasspor’da başladı. Tamer Tuna’nın adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 22:56
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