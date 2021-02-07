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Spor Göztepe, yarın Gaziantep deplasmanında
Spor

Göztepe, yarın Gaziantep deplasmanında

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 10:03:00 -
Göztepe, yarın Gaziantep deplasmanında

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği Gaziantep-Göztepe karşılaşması saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak. Ligde son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Göztepe, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra geçen hafta Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Ligde 26 puanı bulunan Göztepe'de yarınki karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Son 4 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe'nin rakibi Gaziantep, 35 puanla 8. sırada yer alıyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 4. maçına çıkacak Göztepe, daha önce 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda takımlar dörder gol atıp kalesinde dörder gol gördü.

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