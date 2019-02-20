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Göztepe, Trabzonspor’u eski silahlarıyla vuracak

Trabzonspor’u konuk etmeye hazırlanan Göztepe, rakibini geçmiş yıllarda Karadeniz ekibinin forması giyen Serdar Gürler ve Yasin Öztekin ile avlamanın planlarını yapıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Göztepe, Trabzonspor’u eski silahlarıyla vuracak

Trabzonspor’u konuk etmeye hazırlanan Göztepe, rakibini geçmiş yıllarda Karadeniz ekibinin forması giyen Serdar Gürler ve Yasin Öztekin ile avlamanın planlarını yapıyor.


Cuma günü Trabzonspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe’de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, cezaları biten Yasin Öztekin ve Serdar Gürler bu hafta Teknik Direktör Kemal Özdeş’in şans vermesi halinde eski takımlarına karşı görev yapacak. İki oyuncu da geçtiğimiz yıllarda birer sezon Trabzonspor forması giymişti.


Kariyerine Almanya’da başlayan ve Gençlerbirliği formasıyla yıldızı parlayan Yasin, 2012/2013 sezonunda Trabzonspor’un yolunu tutmuştu. Öztekin o sezon 31 resmi karşılaşmada bordo-mavili formayı terletmiş, bir sezon sonra Kayseri Erciyesspor’a transfer olmuştu.



Serdar da tutunamadı


Futbol hayatına Fransa’da başlayan Serdar Gürler ise Elazığspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor’un dikkatini çekti. 2014/2015 sezonunda Trabzonspor’a transfer olan Serdar, önce Kayseri Erciyesspor’a kiralandı sonra da Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Başkent ekibiyle yeniden doğan Serdar, kısa La Liga macerasının ardından devre arasında Göztepe’ye transfer oldu. Kemal Özdeş’in Trabzonspor karşısında Serdar Gürler ve Yasin Öztekin’i ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
  1. doğa

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