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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Mücadelenin karşılığını aldığımız için sevinçliyiz

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 1-0 galip geldikler Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Mücadelenin karşılığını aldığımız için sevinçliyiz

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ligin ilk 4 haftasında kazanamamış olmanın ve gol atamamanın getirdiği baskıyı pozitife çevirmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ligde son 3 maçta gol yemediklerini belirten Tuna, "Takımımız adına sahada neler yapabileceğimizi biliyorduk ve bugün bunları gerçekleştirdik. Bu mücadelenin karşılığını aldığımız için sevinçliyiz. Geçirdiğimiz bu süreçte bize güvenlerini gösteren tüm Göztepe taraftarlarına, camiamıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.

Tamer Tuna, iyi başlayamadıkları ligde iyi devam etmenin önemli olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"34 haftalık bir süreçteyiz, uzun periyotta çok fazla bu tür mucize maçlar başımıza gelmeyecek ama daha iyilerini yapabilecek potansiyelimizin, özverimizin ve anlayışımızın olduğunu bugün sahada gösterdik, bu benim için çok önemliydi. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Belki istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadılar. Bizim adımıza güzel bir gündü. Kazanmış olmak, gol atmış olmak önemliydi."

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
  1. Göztepe
  2. Tamer Tuna
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