Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Kazansaydık ligde kalırdık

Süper Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kazanmış olsaydık ligde kalacağımızı bugün burada deklare edebilirdim. Maalesef kaybedince artık daha önemli bir periyoda gireceğiz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tuna, futbolda bazen en kötü senaryoların ortaya çıkabildiğini, bugün bunlardan birini yaşadıklarını dile getirdi.

Göztepe'nin hem camia hem de organizasyon olarak Süper Lig'de olmayı hak ettiğini anlatan Tuna, şunları kaydetti:

''Maç kazanmamız gerekiyor''

"Mücadelemiz 7 haftalık periyotta sonuna kadar sürecek. Bu mücadeleyi göstermek için maç kazanmamız gerekiyor. Bugün maçın iki devresinde de kazanabilecek pozisyonları bulduk. Maçı 1-0 kaybettik. Kazanmış olsaydık ligde kalacağımızı bugün burada deklare edebilirdim. Maalesef kaybedince artık kendimizi eleştirerek bakmamız gereken önemli bir periyoda gireceğiz. Oturup başkanımızla ve oyuncularımızla değerlendireceğiz."

Tamer Tuna, müsabakada iyi oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirterek, "Kalan 7 haftalık sürecin zor olduğunu biliyorum. Hele bu camiada 'düşüyor psikolojisi'... Geçmişte de yaşandığı ve çok travmatik olduğu için bu psikolojiyi de Göztepelileri de iyi tanıyorum. Ölümden önce ölümü yaşamak gibi ya da oyuncuların bir adım ileri gidememesi gibi." değerlendirmesinde bulundu.