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Spor

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:30:33 -
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Süper Lig ekibi Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un 68 yaşında hayatını kaybeden annesi Leyla Palut'un cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi.

Antakya Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazının ardından Leyla Palut'un cenazesi, Narlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İlhan Palut ve ailesinin yanı sıra daha önce teknik direktörlük yaptığı Hatayspor'un futbolcuları ile spor camiasından isimler katıldı.

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