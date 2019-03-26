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Göztepe tarihi değiştirmeye çalışacak

Son altı sezonda Süper Lig’in 26.

26 Mart 2019 Salı 10:03
Göztepe tarihi değiştirmeye çalışacak

Son altı sezonda Süper Lig’in 26. haftasını 16. sırada bitiren takımlar sezon sonunda küme düşme acısı yaşarken, Göztepe geride kalan haftalarda bu istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.


Spor Toto Süper Lig’de kalma savaşı kızıştı. Akhisarspor, BB Erzurumspor, Göztepe ve Bursaspor ateşi oldukça yakından hissederken, Ankaragücü ve Fenerbahçe de alt sıraya bir hayli yakın konumda bulunuyor. Geride kalan 26 haftada beklentilerin çok uzağında kalan ve puan sıralamasında 16. basamakta yer alan Göztepe de tıpkı diğer ekipler gibi ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. İzmir ekibi, sezon sonunda ligde kalması durumunda 6 sezon aranın ardından bir ilki de başarmış olacak. Ligde son 6 sezonda 26. haftayı 16. sırada geçen takımlardan hiçbiri ligde kalmayı başaramazken, son 10 yılda ise aynı durumda bulunan sadece 3 takım küme düşmedi.



Son altı yılda kimse başaramadı


2013-2014 yılından bu yana 26. haftayı 16. sırada noktalayan 6 takım da sezon sonunda küme düştü. 2012-2013 sezonunda Orduspor, 2013-2014 sezonunda Elazığspor, 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyesspor, 2015-2016 sezonunda Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor ve son olarak da geçen sezon Gençlerbirliği söz konusu haftada kendilerine 16. sırada yer buldu ve sezon sonunda ligde kalmayı başaramadı.



Üç takım ligde kaldı


Son 10 sezonda ise aynı durumda olan 3 takım bir sonraki sezon yoluna Süper Lig’de devam etti. 2008-2009 sezonunda Ankaragücü, 2009-2010’da Sivasspor ve 2011-2012’de de Gaziantepspor rakipleriyle aynı durumda olmalarına rağmen yıl sonunda ligde kalmayı başardı. Geçen sezon Süper Lig’e yükselen Göztepe’den önce İzmir’i en üst ligde temsil eden Bucaspor da 2010-2011 sezonunun 26. haftasını tıpkı Göztepe gibi 16. basamakta bitirmiş ancak sezon sonunda ligde kalmayı başaramamıştı.



Sepil döneminde ilk kez


Tamer Tuna yönetiminde ligde kalmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, Mehmet Sepil’in başkanlığı döneminde ilk kez ligde kalma mücadelesi veriyor. Geçen sezon Avrupa kupalarını kıl payı kaçıran sarı-kırmızılılar, son 5 sezonda hiç küme düşme korkusu yaşamadı. Son olarak 2012-2013 sezonunda o dönem mücadele ettiği 1. Lig’den düşen Göz Göz’de, o sezonun ardından Mehmet Sepil göreve geldi. Sepil yönetiminde 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de boy gösteren sarı-kırmızılı takım, bu sezonlarda hiç küme düşme korkusu yaşamadı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:03
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