Göztepe, Tamer Tuna’yı açıkladı
Göztepe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Tamer Tuna ile 3.26 Şubat 2019 Salı 15:48
Göztepe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıktan sonra eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile anlaşmaya varan Göztepe’de beklenen imza geldi. Deneyimli teknik adam, İzmir temsilcisiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tuna, yarın oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olacak.
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