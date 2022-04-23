Süper Lig'e veda eden ikinci takım Göztepe! Tarihe geçecek fair play!

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SON ANLARDA TARİHİ ANLAR

Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce Soner hakem atışını direkt kaleye vurdu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.

İzmir ekibinde futbolcular sonrasında centilmenlik yaparak santra ardından topu bıraktı ve Figueiredo'nun golü atmasına izin verdi. Skor tekrar 1-1'e geldi. Maçı kazanması halinde ligde kalma iddiasını sürdürecek olan İzmir ekibi, bu golün ardından küme düştü.

SON DAKİKADA PENALTIYI DIŞARI ATTI

Karşılaşmanın 90+9. dakikada ise bu kez Muhammet Demir centilmenlik yaparak penaltıyı auta attı.

Bu sonuçla 28 puanda kalan İzmir temsilcisi Göztepe'nin Süper Lig'e veda etmesi kesinleşti. Gaziantep FK ise puanını 42 yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Yeni Malatyaspor da lige veda etmesi kesinleşen bir diğer takım olmuştu.

Ligde gelecek hafta Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

19 YIL SONRA YİNE DÜŞTÜLER

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.