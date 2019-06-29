Göztepe sol bek Marlon ile anlaşma sağladı! Pazartesi imzaya geliyor Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe, Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen sol bek Marlon Xavier'le anlaşma sağladı.

Yeniakit.com.tr - Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de transfer çalışmalarına ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Marlon Xavier'le anlaşma sağladı. Göztepe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılan Marlon'un Pazartesi günü Göztepe ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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