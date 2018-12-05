Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 8 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, ligdeki Demir Grup Sivasspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise 21 yaş altı takımı ile hazırlık karşılaşmasında mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.