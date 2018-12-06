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Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

06 Aralık 2018 Perşembe 14:11
Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 8 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışmaları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanı taktik çalışma ile tamamladığı bildirildi.

Antrenmandan önce kulüp fizyoterapistlerinden Ahmet Erdem Üstüntaş'ın doğum günü kutlandı.

Sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore, Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin idmanda yer almadı.

Yarın İzmir'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Sivas'a hareket edecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:11
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

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