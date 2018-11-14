THY- Noukşot
0553 313 94 23

Göztepe puan alamıyor

Göztepe, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçtan puan alamadı. 

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
Göztepe puan alamıyor

Toplamda 6 mağlubiyet elde eden İzmir temsilcisi, Yeni Malatyaspor'a 3-1, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 3-1, Erzurumspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Tüm maçlarda ilk golü kalesinde gören sarı-kırmızılılar Yeni Malatyaspor karşısında 1-1'lik skoru yakalasa da sahayı boynu bükük terk etti. Geride kalan 12 haftada 18 puan toplayan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'la birlikte berabere kalmayan iki takımdan biri oldu. 

Göztepe bu sezon Süper Lig'de penaltı kullanmayan tek takım unvanını da aldı. Aleyhine ise 2 penaltı düdüğü çalınan İzmir ekibinde kaleci kaptan Beto, Trabzonsporlu Burak ve Beşiktaşlı Oğuzhan'ın atışlarını kurtardı. Göztepe, Beto'nun geçit vermediği iki karşılaşmayı kazanmasını bildi. Milli maçların ardından evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha oyuncuları Atakan ve Deniz Kadah'ın tedavileri sürüyor. Son 4 maçta görev yapamayan Deniz'in hızla iyileştiği ve milli arada tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi. Deniz'in yapılacak son kontrollerinin ardından Medipol Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı netlik kazanacak.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. İzmir
  4. Erzurum
  5. SÜPER LİG
  6. FUTBOL
  7. GÖZTEPE

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum' diye haykırmıştı... Yaşam savaşını kaybetti
    1. Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum'..
    2. CHP Burdur belediye başkan adayı belli..
    3. SP liderinden ittifak açıklaması
    4. İran'da kalkan yasak tartışmalara..
    5. Ticaret Bakanı Pekcan: Faizler..
    6. Destici: Doğu Türkistan’a Perinçek..
    7. Süper Lig gelirleri 3,2 milyar TL’yi..
    8. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    9. CHP'de adaylar açıklandı!
    10. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye..
    11. CHP'nin belediye başkan adayları belli..
    12. Ankara'da kuyumcu, silahlı soyguncuyu..
    13. Göztepe puan alamıyor
    14. Asansör boşluğuna düşen Afgan işçi..
    15. Ev mi, cephanelik mi belli değil
    16. Karamollaoğlu'ndan İsrail açıklaması:..
    17. Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı
    18. Deniz Baykal'ın acı günü
    19. Bariyerlere çarpan otomobil takla..
    20. Buğdayda kuraklık sorunu
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor