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Göztepe, Mossoro'yu transfer etti

- Sarı kırmızılı ekip, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
Göztepe, Mossoro'yu transfer etti


İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı.

Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.

Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
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