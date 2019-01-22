Göztepe, kupa maçına hazır



İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardında 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, dar alan oyunuyla tamamlandı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı. Antalya'daki ilk maçı 3-3 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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