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Spor

Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:56:54 -
Göztepe Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 95. kuruluş yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen sembolik törenle kutlandı.

Pandemi nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu Gürsel Aksel Stadı'ndaki törene, kulüp başkan vekili Talat Papatya, çeşitli branşlardan sporcular, sarı-kırmızılı bir grup sağlık çalışanı ile Kovid-19 tedavisi görüp sağlığına kavuşan kadın bir taraftar katıldı.

Saatler 22.00'yi gösterdiğinde, ışık gösterileri eşliğinde, sahada bulunanların ellerindeki ve stadın çatısında bulunan yürüyüş parkuruna kuruluş yıl dönümüne ithafen yerleştirilen 1925 adet meşale yakıldı.

Yaşanan coşkunun ardından tören sona erdi.

Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak taraftarların toplanmalarına izin vermedi. Buna rağmen bazı taraftarların sahilde meşale yaktığı görüldü.



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