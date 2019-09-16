Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 20 Eylül Cuma günü Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ligde dün deplasmanda Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Wallace Reis ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.