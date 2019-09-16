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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 20 Eylül Cuma günü Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligde dün deplasmanda Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Wallace Reis ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
  1. Futbol
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