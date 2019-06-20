Göztepe ilk transferini açıkladı - Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor'dan Murat Paluli'yi kadrosuna dahil etti



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hatayspor'dan Murat Paluli'yi transfer etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Altyapıda Kazım Karabekir Sanayispor ve Medipol Başakşehir'de oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor'da profesyonel olan 24 yaşındaki sağ kanat savunma oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formaları da giydi. Murat Paluli, sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki ilk transferi oldu.



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