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Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti

- Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı

23 Temmuz 2019 Salı 14:17
Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti


İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'un takımın Afyonkarahisar'daki kampına katıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:17
  1. Göztepe
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