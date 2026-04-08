Göztepe - Galatasaray | CANLI ANLATIM
Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Göztepe 0 - 1 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
10' Sol kanatta topla buluşan Sallai içeri girerek dar açıdan şutunu çekti. Sallai'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa kale önünde kafayla vuran Asprilla topu direğin yanından dışarı gönderdi.
5' GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sane sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Barış Alper'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
4' Ceza sahasının solunda topla buluşan Cherni içeri ortalamak istedi. Boey'in ayak koyduğu top kornere gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper