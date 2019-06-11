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Göztepe Fernandes’i bitiriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Lokomotif Moskova’da top koşturan Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

11 Haziran 2019 Salı 11:47
Göztepe Fernandes’i bitiriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Lokomotif Moskova’da top koşturan Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.


Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemeyen Göztepe’de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Lokomotif Moskova’da top koşturan orta saha oyuncusu Manuel Fernandes’i renklerine bağlamak için harekete geçti. Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuya teklifini yapan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. Tarafların yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaşmaya vardığı iddia edilirken; Fernandes’in vatandaşları Beto ve Castro’nun da takımda olması sebebiyle İzmir ekibinde oynamaya sıcak baktığı belirtildi.



Türkiye’yi yakından tanıyor


Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Manuel Fernandes; Portsmouth, Everton ve Valencia gibi önemli takımların formasını terlettikten sonra 2010/2011 sezonunun devre arasında Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Portekizli maestro takımıyla bir kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlı formayla 91 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Fernandes, rakip filelere 15 gol göndermeyi başardı. Deneyimli futbolcu son 5 sezonu ise Lokomotif Moskova’da geçirdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:47
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