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Göztepe Fenerbahçe'den 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'in 3.haftasından Göztepe Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi Göztepe sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 01:57
Göztepe Fenerbahçe'den 3 puanı tek golle aldı!

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bornova Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Halil, ceza alanı dışı sağ çaprazından karşı köşeye oldukça güzel bir gol attı.

Bu skorun ardından geçen hafta Malatyaspor'a yenilen Fenerbahçe, üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. İlk 2 hafta puanla tanışamayan Göztepe ise, puanını 3 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Göztepe ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 01:57
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Göztepe
  4. Fenerbahçe
  5. Süper Lig
  6. Halil Akbunar

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