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Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u rahat geçti

Süper Lig takımlarından Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

04 Aralık 2018 Salı 22:34
Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ani gelişen Göztepe atağında Yalçın Kayan'ın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Son sözü Halil söyledi

90. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Samed Ali Kaya'nın yaptığı ortada Onur Karakabak'ın ters vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

90+3. dakikada Samed Ali Kaya'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda top kaleciden döndü. Halil Akbunar'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top filelerle buluştu ve maç 3-0 sona erdi.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta İzmir'de oynanacak.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:34
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  2. İzmir
  3. Nazilli
  4. Ali Kaya
  5. Nazilli Belediyespor
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