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Göztepe Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Denizlispor maç özeti ve skoru

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. İşte, Göztepe Denizlispor maçının tüm detayları...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
Göztepe Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Denizlispor maç özeti ve skoru

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. İşte, Göztepe Denizlispor maçının tüm detayları...

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor Bornova Aziz Kocaoğulu Stadı'nda karşı karşıya geldi.  İşte, mücadelenin tüm ayrıntıları... 

MAÇ SONUCU: 0-0

Kırmızı kart: Dk.73 Tiago Lopes

Maçtan dakikalar

15. dakikada Gassama’nın sağ kanttan ortasında Eren kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Titi ile Beto arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Rodallega, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen talimatın ardından hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu saha kenarında bulunan VAR kontrol noktasından izledi ve Rodallega’nın kaleci Beto’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

33. dakikada Rodallega’nın ara pasında ceza sahasına sokulan Recep, Titi’den sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Beto köşeye giden topun sahibi oldu.

49. dakikada Soner’in sol kanattan ortasında Bergdich’in ters dokunuşu direğe çarparak kornere çıktı.

53. dakikada Gassama’dan sıyrılan Barrow’un ortasına Rodallega kafayı vurdu, top Beto’nun kontrolünde üstten dışarıya çıktı.

56. dakikada Alpaslan’ın uzun pasında topla buluşan Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.

70. dakikada Lopes’in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil’e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

75. dakikada penaltı atışını kullanan Soner’in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

79. dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich’in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.

Göztepe-Denizlispor 

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cem Satman, Mehmet Kısal 

Göztepe: Beto, Gassama, Reis (Castro dk. 63 ), Titi , Berkan, Poko, Alpaslan, Soner, Halil (Yasin dk. 85 ), Serdar (Deniz dk. 79 ), Eren 

 

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes , Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Zeki, Recep (Mustafa Yumlu dk. 85 ), Aissati (Mehmet dk. 88), Barrow (Sacko dk. 72), Rodallega 

Kırmızı kart: Lopes (dk. 73) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Titi, Castro, Eren (Göztepe), Bergdich, Lopes, Stackhowiak (Yukatel Denizlispor)

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:45
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