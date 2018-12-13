Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler son dakika belli oldu. Süper Lig’in 16. Hafta maçlarına Göztepe-Bursaspor maçıyla başlanacak. Bu maçın başlama saati 20.30. Göztepe-Bursaspor maçı hakemi kim?

Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak. Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe-Bursaspor (Bornova) maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.