Süper Lig 9. Hafta maçları merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Göztepe’ye konuk olacak. Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları şu aralar merak ediliyor.

Göztepe, Bornova Stadı'nda Bursaspor’u ağırlayacak. Galatasaray-Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu futbol severler merak ediyor. Galatasaray ile Bursaspor Süper Lig’in 9. Haftasında karşı karşıya gelecek. 21 Ekim Pazar günü saat 19:00’da oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçı beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 15, GÖZTEPE 12 PUANDA

Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması vardı. Konyaspor 2-2 Beşiktaş maçı eşitlikle bitti. Beşiktaş, 8. Hafta maç sonuçlarına göre, 15 puanla 3. Sırada yer alırken, Göztepe ise 12 puanla 9. Sırada yer almakta.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 8. Hafta toplu maç sonuçları:

Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe

Kayserispor 2 - 2 Çaykur Rizespor

Erzurumspor 1 - Alanyaspor

Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray

Yeni Malatyaspor 4 - 4 Sivasspor

Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir

Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor

Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

Süper Lig Puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Galatasaray 18 puan

2- Başakşehir 15 puan

3- Beşiktaş 15 puan

4- Kasımpaşa 15 puan

5- Trabzonspor 13 puan

6- Antalyaspor 13 puan

7- Yeni Malatyaspor 12 puan

8- Konyaspor 12 puan

9 Göztepe 12 puan

10- Alanyaspor 12 puan

11- Ankaragücü 10 puan

12- Sivasspor 9 puan

13- Kayserispor 9 puan

14- Bursaspor 8 puan

15- Fenerbahçe 8 puan

16- Çaykur Rizespor 7 puan

17- Akhisarspor 5 puan

18- Erzurumspor 5 puan

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇLARI

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e bir hafta ara verilecek.

Galatasaray - Bursaspor

Kasımpaşa - Akhisarspor

Başakşehir - Kayserispor

Sivasspor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Konyaspor

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

Alanyaspor - Antalyaspor

Göztepe - Beşiktaş

Trabzonspor - Erzurumspor