Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig 9. Hafta maçları merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Göztepe’ye konuk olacak. Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları şu aralar merak ediliyor.08 Ekim 2018 Pazartesi 18:49
Süper Lig 9. Hafta maçları merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Göztepe’ye konuk olacak. Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları şu aralar merak ediliyor.
Göztepe, Bornova Stadı'nda Bursaspor’u ağırlayacak. Galatasaray-Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu futbol severler merak ediyor. Galatasaray ile Bursaspor Süper Lig’in 9. Haftasında karşı karşıya gelecek. 21 Ekim Pazar günü saat 19:00’da oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçı beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ 15, GÖZTEPE 12 PUANDA
Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması vardı. Konyaspor 2-2 Beşiktaş maçı eşitlikle bitti. Beşiktaş, 8. Hafta maç sonuçlarına göre, 15 puanla 3. Sırada yer alırken, Göztepe ise 12 puanla 9. Sırada yer almakta.
Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig 8. Hafta toplu maç sonuçları:
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
Kayserispor 2 - 2 Çaykur Rizespor
Erzurumspor 1 - Alanyaspor
Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü
Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 4 - 4 Sivasspor
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor
Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Süper Lig Puan durumu
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- Galatasaray 18 puan
2- Başakşehir 15 puan
3- Beşiktaş 15 puan
4- Kasımpaşa 15 puan
5- Trabzonspor 13 puan
6- Antalyaspor 13 puan
7- Yeni Malatyaspor 12 puan
8- Konyaspor 12 puan
9 Göztepe 12 puan
10- Alanyaspor 12 puan
11- Ankaragücü 10 puan
12- Sivasspor 9 puan
13- Kayserispor 9 puan
14- Bursaspor 8 puan
15- Fenerbahçe 8 puan
16- Çaykur Rizespor 7 puan
17- Akhisarspor 5 puan
18- Erzurumspor 5 puan
SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇLARI
Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e bir hafta ara verilecek.
Galatasaray - Bursaspor
Kasımpaşa - Akhisarspor
Başakşehir - Kayserispor
Sivasspor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Konyaspor
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
Alanyaspor - Antalyaspor
Göztepe - Beşiktaş
Trabzonspor - Erzurumspor
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