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Göztepe, Akhisar fobisini geçemiyor

Göztepe, Manisa temsilcisini bu sezon da dış sahada mağlup etmeyi başaramadı.

30 Ekim 2018 Salı 11:56
Göztepe, Akhisar fobisini geçemiyor

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Akhisarspor’a Josue’nin golüyle kaybeden Göztepe, Ege derbisinden puansız ayrıldı. Geçen hafta Beşiktaş’ı yenerek moral bulan İzmir temsilcisi maç boyunca tutuk bir performans sergilerken, Akhisar deplasmanındaki fobisini bu sezon da yenemedi. Bu maça kadar rakibiyle dış sahada 6 maça çıkan ve bu karşılaşmalardan 4 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Akhisar deplasmanında oynadığı 7 maçı da kazanamadı. Göz Göz bu mağlubiyetle haftayı 15 puanla 9. basamakta noktaladı.

DEPLASMANI SEVMİYOR

Akhisarspor’a deplasmanda kaybeden Göztepe, bu sezon İzmir dışında oynadığı 5. maçında 4. kez sahadan puansız ayrıldı. Yalnızca 6. haftada dış sahada Trabzonspor’u deviren İzmir temsilcisi; Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa ve son olarak da Akhisarspor deplasmanından eli boş döndü. 10 haftadan 5 galibiyet ve 5 yenilgi çıkaran sarı-kırmızılılar, geride kalan haftalarda hiç beraberlik almadı.

5 HAFTA SONRA SUSTU

Haftayı puansız kapatan Göztepe, 5 hafta aranın ardından ilk kez Manisa’da gol sevinci yaşayamadı. Son olarak ligin 4. haftasında Alanyaspor’a 1-0 kaybeden Göz Göz, sırasıyla Kayserispor’a ve Trabzonspor’a 2 gol, Atiker Konyaspor’a 3 gol, Kasımpaşa’ya 1 gol ve Beşiktaş’a 2 gol atmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çengelköy Futbol Yatırımları’nı ağırlayacak.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:56
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. süper lig
  7. akhisarspor
  8. göztepe

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