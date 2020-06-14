Göztepe 95. yılını bu yıl farklı kutladı

İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe, 95. kuruluş yıl dönümünü bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçmiş yıllara göre farklı kutladı. Geleneksel olarak sahilde düzenlenen meşale şov bu sene Gürsel Aksel Stadyumu’nun orta sahasında yapıldı.

Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran’da düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak yapılan meşale şov, bu sene sembolik olarak Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle taraftarların yer alamadığı kutlamalarda, ilk meşaleyi sağlık personelleri yaktı. Saha ortasında Başkanvekili Talat Papatya, Göztepeli doktorlar Emin Akıncıoğlu, Ömür Düzgünel, Yiğit Uyanıkgil, Özer Makay, Göztepe Sağlık Kurulu Başkanı Emin Bal ve Göztepe Kulüp Doktoru Halil Polat’ın yanı sıra korona virüs salgınını yenen taraftar Tuğçe Çakır Özer ile sporcular Ferhat Arıcan, Caner Türk ve Duru Kutluoğlu meşale yaktı. Saatler 22.00’yi gösterdiğinde ışık ve müzik gösterileriyle birlikte stadın çatısındaki yürüyüş parkuruna yerleştirilen insansız ateşleme sistemiyle Göztepe’nn kuruluş yılını simgeleyen bin 925 adet meşale yakıldı.

Özellikle Güzelyalı semtinde ve İzmir’in bir çok yerinde sarı-kırmızılı taraftarların bir araya gelmemesi için gün boyunca uyarılar yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak taraftarların toplanmalarına izin vermedi. Buna rağmen bazı taraftarların sahilde meşale yaktıkları görüldü.

"Buruk bir kutlama oluyor"

Bu sene diğer senelerden farklı olarak taraftardan yoksun bir kutlama gerçekleşmesinin burukluğunun yaşandığını belirten Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Doğum gününde insanlar ne hissederse biz ondan çok daha fazlasını yaşıyoruz. Aynı zamanda bir ilki yaşıyoruz. İlk defa, 95 yıllık tarihimizde kendi stadımızda böyle bir kutlama yapıyoruz. Aslında buruk bir kutlama oluyor. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci zor bir süreç. Normal koşullarda yapmak istediğimiz, 2006 yılından beri Güzelyalı sahilimizde yapılan kutlamaları bu sene yapamıyoruz.Bu geleneği yaşatmak adına, taraftarlarımızdan tüm dünyaya yayılan bu meşale ateşini söndürmemek için bu sene de burada sembolik olarak bir kutlama yapıyoruz. Aslında bir anma da diyebiliriz bunun adına. Bu pandemi sürecinde canlarını dişine takan tüm sağlık personellerimizin adına buradaki doktor arkadaşlarımız ilk meşaleyi yakacaklar. Biz de onlardan sonra meşalemizi yakarak, buruk da olsa bu sene böyle bir kutlamayı kendi stadımızda yapıyoruz" diye konuştu.

Dünya devinden kutlama mesajı

Göztepe’nin 95. yılının kutlama mesajları arasında en dikkat çeken paylaşım ise Barcelona Futbol Kulübü’nden geldi. Dünyaca ünlü İspanya temsilcisi, Türkiye için kullanılan resmi sosyal medya hesabından Göztepe’ye nice yaşlara dileklerinde bulundu. Barcelona yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Fuar Şehirleri Kupası’nın en başarılı ekibi Barcelona’dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!"