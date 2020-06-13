Göztepe - Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig’in 27. hafta maçında sahasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup olan Göztepe’de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, rakibin 10 kişi kalmasını kullanamadıklarını söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini vurguladı.

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.

"Avantajı kullanamadık"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, ilk yarıya etkili başlayamadıklarını belirterek, ilk 30 dakikada yapılan hata ve top kayıpları yaşadıklarını söylerken Trabzonspor’u 10 kişilik galibiyetinden dolayı tebrik etti. Trabzonspor’un hızlı ve yetenekli oyuncularıyla daha iyi pozisyona girebildiğini söyleyen Parlatan, baskı yapınca golü bulabilmelerinin kendileri adına sevindirici olduğunu ifade etti. İlk yarının sonlarına doğru takım oyununu daha iyi oynadıklarını belirten Parlatan, "Baskılı oyunu kurduğumuzda maalesef 2. golü kalemizde gördük. 2-1’i yakaladıktan sonra takımımız gerçekten elinden geleni yaptı, pozisyonlar bulmaya çalıştı. Trabzonspor da iyi bir savunma gösterdi. Belki dönüm noktası olarak Deniz Kadah’ın kafa topu bize dönerek 3-1 mağlubiyeti getirdi. Biz daha iyisini yapmak mecburiyetindeydik. Çok fazla üretken değildik. Rakibin eksik kalması avantajını kullanamadık. Tabii ki Trabzonspor’un kaliteli ayakları ve iyi oyun anlayışı onlara galibiyeti getirdi" dedi.

"Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndük"

İzmir’den 3 puanla ayrılan Trabzonspor ise liderliğini sürdürmeye devam etti. Trabzonspor Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, 3 ay sonra futbola döndüklerini ifade ederek takımını galibiyetten ötürü kutladı. Çimşir, maçı değerlendirerek, "Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndük. Maçı ikiye ayırmak gerekiyor. Hem 11’e 11 hem 11’e 10 kişi oynadık. İki bölümde de iyi oynadık. 11’e 11 bölümde farkı artırabilirdik. Eksik kalmamıza rağmen ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılıydı. Önümüzde 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Herkesin hakkı var" ifadelerini kullandı.