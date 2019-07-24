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Gözlerinize inanın! Evet, muzu haşlayıp içince bakın neler oluyor?

Doğru okuduğunuza emin olabilirisiniz. Muzu haşlayıp önce suyunu içmek sonra da meyvesini yemek inanılmaz işinize yarayacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:53
Gözlerinize inanın! Evet, muzu haşlayıp içince bakın neler oluyor?

Muz hem sağlıklı hem de lezzetli meyvelerden biridir. Ülkemizde pek fazla tercih edilmese de bazı coğrafyalarda muz kızartılarak bile tüketiliyor. Muzu pastalara, keklere koyma adetimiz olduğu için tuzlu lezzetlerle bu meyveyi zihnimizde birleştirmek bize zor görünüyor. Ama inanın bu lezzet deposu meyve içine girdiği er yemeğe ayrı bir tat katıyor.

Şifa deposu

Muz içerdiği magnezyum ve potasyum nedeniyle sağlık için harika bir meyvedir. Tüketildikten sonra hızlıca kana karışan muz, spor sonraları tüketildiğinde krampları azaltır. Günde bir adet muz tüketmek bağışıklık sisteminizden, kalp sağlığınıza kadar pek çok şey için yarar sağlayacaktır.

Muzun faydaları nelerdir?

Tok tutma özelliği olan muz, iştahı kapatır ve kilo vermeye yardım eder.

İçerdiği lif nedeniyle muz sindirim sistemi için şahane bir meyvedir.

Potasyum deposu olan muz kalp sağlığı için son derece kıymetlidir.

Potasyum ayrıca böbrek sağlığı için de önemlidir.

Demir yönünden zengin olan muz anemi sorunu yaşayanlar için adete bir ilaçtır.

Yapılan çalışmalar düzenli olarak muz tüketen çocukların astım ve bronşit sorunlarını çok daha az yaşadığını kanıtlamıştır.

Muz haşlaması nedir?

Şimdi gelelim asıl konumuza! Bir adet muzu haşlayarak uykusuzluk sorununuzun üzerine sünger çekebilirsiniz. Muzu haşladığınız suyu afiyetle içtikten dakikalar sonra göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlayacak. Bunun sebebi ise muzda bulunan potasyum. Günlük potasyum tüketimine dikkat edildiği takdirde uykusuzluk sorunu yaşamanız çok da mümkün değil. Bu nedenle bir bardak haşlanmış muz suyu, uykusuzluk probleminizi ortadan kaldıracaktır.

Muz nasıl haşlanır?

Bir adet muzu kabukları ile haşlayacağınız için çok iyi yıkamanız gerekiyor. Arzu ederseniz haşlayacağınız muzu birkaç saat beyaz sirkeli suda bekletin. Ardından muzun başlarını kesip tencereye alın ve üzerine 2 bardak kadar su ekleyin. Muzlar haşlanınca ocağın altını kapatıp, biraz daha demlenmesini bekleyin. Ilınan muzu süzün. Haşlama suyunu dilerseniz tarçınla lezzetlendirip içebilirsiniz. Peki, kalan muza ne olacak diyorsanız. Onu da soyup, tarçınla ve balla karıştırıp yiyebilirsiniz.

İşte, muz tüketmenin sağlığa faydaları

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:53
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