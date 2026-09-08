“Gözlerini Türkiye’deki partilere” diktiler iddiası! Komünist Çin yeni piyonlar arıyor

Doğu Türkistan’da soykırıma devam eden Komünist Çin yönetimi, Türkiye’deki algı operasyonlarına boyut atlattı. Akademisyen Nurettin Akçay’ın dikkat çeken analizlerine göre, önceden sadece marjinal ve kendine yakın medyayı Çin’e götüren Pekin yönetimi, bu stratejinin yetersiz kaldığını görerek rotayı sağ ve muhafazakar muhalefet partilerine kırdı.

Saadet, Yeniden Refah ve Zafer Partisi radarında! Çin Büyükelçisi kapı kapı geziyor!

Doğu Türkistan zulmünü unutturmak ve Türkiye’deki radikal eleştirilerin önünü kesmek isteyen Çin, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Zafer Partisi ile yoğun temasa geçti. Çinli diplomatların sürekli bu partileri ziyaret ettiği ve parti kurmaylarını Çin’e götürerek üzerlerinde etki kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Tehlikeli planın amacının ise partilerin zihnini tam değiştiremeseler bile ilişkileri sıcak tutarak kendilerine karşı yapılacak olası Doğu Türkistan kampanyalarını ve sert tepkileri tamamen engellemek olduğu vurgulandı.