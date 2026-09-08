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Gündem Diyarbakır’da artan şiddet olaylarına HÜDA PAR’dan tepki: Önleyici tedbirler devreye sokulsun!
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Diyarbakır’da artan şiddet olaylarına HÜDA PAR’dan tepki: Önleyici tedbirler devreye sokulsun!

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Diyarbakır’da artan şiddet olaylarına HÜDA PAR’dan tepki: Önleyici tedbirler devreye sokulsun!

Diyarbakır’da son dönemde art arda yaşanan ölüm, şiddet, uyuşturucu, soygun ve tefecilik olaylarına tepki gösteren HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, yetkililere önleyici tedbirler alma çağrısında bulundu. Kadim kentin bu tür olaylarla anılmasına izin vermeyeceklerini belirten partililer, “Diyarbakır’ı bir mezarlığa çevirecek bu gidişata seyirci kalamayız” açıklamasında bulundular.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, kentte son günlerde art arda yaşanan ölüm, şiddet, soygun, uyuşturucu, çete ve tefecilik olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yetkililere suçların ortaya çıkmasına neden olan şartları ortadan kaldıracak önleyici politikalar geliştirme çağrısında bulunuldu.

Kentten gelen haberlerin toplumun bütün kesimlerini derinden sarsması gerektiği belirtilen açıklamada, bir günde iki gencin hayatını kaybetmesinin yanı sıra kadınlara yönelik şiddet, kuyumcu soygunları, trafikte yaşanan kavgalar, çete ve tefecilik olayları ile şüpheli ölümlerin ciddi bir toplumsal soruna işaret ettiği ifade edildi.

 

“BU OLAYLAR SIRADANLAŞTIRILAMAZ”

Bir gencin hayatını kaybetmesinin, bir kadının şiddete uğramasının, bir çocuğun uyuşturucunun pençesine düşmesinin veya bir esnafın tefecilerin insafına bırakılmasının sıradanlaştırılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Bir gencimizin ölümü, herhangi bir magazin gündeminden daha az kıymetli değildir” denilerek yaşanan olaylara karşı toplumsal duyarlılığın artırılması istendi.

YETKİLİLERE ÖNLEYİCİ YÖNETİM ÇAĞRISI

Yetkililerin artık sorumluluk alması gerektiği belirtilen açıklamada, yalnızca olaylar yaşandıktan sonra müdahale eden bir anlayışın yeterli olmadığı kaydedildi.

Suçların meydana gelmesine zemin hazırlayan sosyal ve ekonomik şartları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğu ifade edildi.

“DİYARBAKIR’IN KADERİ BU DEĞİL”

Diyarbakır’ın şiddet, uyuşturucu, tefecilik ve umutsuzlukla anılan bir şehir olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Bu şehir hepimizin evidir” ifadelerine yer verildi.

Devletin bütün kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, aileler ve toplumun tüm kesimleri sorumluluk almaya davet edildi.

Açıklama, “Diyarbakır’ı bir mezarlığa çevirecek bu gidişata seyirci kalamayız” sözleriyle tamamlandı.

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