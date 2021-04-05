  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Zor durumda kalacaklar

Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

Fatih Altaylı, Berna Laçin'i yerden yere vurdu! "Kendi çıkarı olunca..."

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ Manga'nın solisti Ferman Akgül’e açıkladı! ‘Hollywood’dan teklif geldi’

HÜDA-PAR'DAN amirallere sert tepki: Darbecilere zamanında ibret verici bir hesap sorulmuş olsaydı bugün bu olmazdı!

Metin Feyzioğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında dikkat çeken açıklama

Devlet Bahçeli talimatı verdi! MHP'den ihraç edilecek

104 amiralin bildirisine yurt dışından ilk tepki

Bakan Hulusi Akar'dan 104 amiral eskisi için flaş açıklama!

İsmail Demir bizzat yerinde inceledi: Çok önemli rol oynuyorlar
Dünya Gözleri Orta Doğu'da! Dikkat çeken hamleler
Dünya

Gözleri Orta Doğu'da! Dikkat çeken hamleler

İçeride özellikle Uygurlara karşı 2000'lerden beri daha merkezi ve baskıcı hale gelen Çin Komünist Partisi özellikle Müslüman ülkelerle anlaşmalar yaparak sicilini düzeltmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:50:00 -
Gözleri Orta Doğu'da! Dikkat çeken hamleler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin yaptığı Türkiye, İran, BAE ve Suudi Arabistan anlaşmaları Çin'in bölgedeki artan etkisini bir kez daha gösterdi.

Çin tarafından yapılan bu görüşmelerin askeri ve ekonomik olarak artan gücünü küresel çapta ABD'ye karşı kullanmak istemesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Geçen ay Alaska'da yapılan ABD-Çin görüşmelerinden anlaşmazlık çıkması üzerine Çin Dışişleri Bakanı Yi'nin ivediklikle yaptığı bu görüşmeler ABD hükümeti ile son zamanlarda sorun yaşayan ülkeler olması bu rekabetin daha da derinleşeceğini kanıtlar nitelikte.

Çin'le anlaşma imzalayan ülkelerin ABD'ye karşı ellerinde bir koz olduğunu söyleyen analizler bu anlaşmaların bir "kazan-kazan" anlaşması ve stratejik bir hamle olduğunu öne sürdü.

Wang Yi'nin altı ülke turu 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'la görüşmesiyle başladı ve buradan ekonomik işbirliği anlaşması çıktı.

Zayed Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yardımcı Doçenti Jonathan Fulton, "Suudi Arabistan, ekonomik kalkınma planlarını Çin'inkiyle uyumlu hale getirmek ve daha fazla Çin yatırımının yanında teknolojisi almak istiyor" dedi.

Wang Yi, ahran'ı da ziyaret ederek Çin ile İran arasında 400 milyar dolarlık 25 yıllık Kapsamlı Stratejik Ortaklık (CSP) anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma; ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, turizm, savunma ve sağlık hizmetleri ve bir çok konuda daha fazla işbirliği taahhüdünü içeriyor.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler
Medya

İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler

Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinden gelen bir görüntü, İbo Show’daki anları hatırlattı...
3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Aktüel

3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
LGS başvurusunu kim yapacak? LGS ne zaman?
Eğitim

LGS başvurusunu kim yapacak? LGS ne zaman?

LGS başvuru ücreti ne kadar 2021? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS kılavuzunu yayımladı. Sınava hazırlanan milyonlarca kişi başvuru işlemleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay