Gözleri Orta Doğu'da! Dikkat çeken hamleler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin yaptığı Türkiye, İran, BAE ve Suudi Arabistan anlaşmaları Çin'in bölgedeki artan etkisini bir kez daha gösterdi.

Çin tarafından yapılan bu görüşmelerin askeri ve ekonomik olarak artan gücünü küresel çapta ABD'ye karşı kullanmak istemesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Geçen ay Alaska'da yapılan ABD-Çin görüşmelerinden anlaşmazlık çıkması üzerine Çin Dışişleri Bakanı Yi'nin ivediklikle yaptığı bu görüşmeler ABD hükümeti ile son zamanlarda sorun yaşayan ülkeler olması bu rekabetin daha da derinleşeceğini kanıtlar nitelikte.

Çin'le anlaşma imzalayan ülkelerin ABD'ye karşı ellerinde bir koz olduğunu söyleyen analizler bu anlaşmaların bir "kazan-kazan" anlaşması ve stratejik bir hamle olduğunu öne sürdü.

Wang Yi'nin altı ülke turu 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'la görüşmesiyle başladı ve buradan ekonomik işbirliği anlaşması çıktı.

Zayed Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yardımcı Doçenti Jonathan Fulton, "Suudi Arabistan, ekonomik kalkınma planlarını Çin'inkiyle uyumlu hale getirmek ve daha fazla Çin yatırımının yanında teknolojisi almak istiyor" dedi.

Wang Yi, ahran'ı da ziyaret ederek Çin ile İran arasında 400 milyar dolarlık 25 yıllık Kapsamlı Stratejik Ortaklık (CSP) anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma; ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, turizm, savunma ve sağlık hizmetleri ve bir çok konuda daha fazla işbirliği taahhüdünü içeriyor.

Kaynak: star.com.tr