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Ekonomi Gözler yurt içinde bu verilere çevrildi
Ekonomi

Gözler yurt içinde bu verilere çevrildi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:38:00 - 2023-10-28 12:38:52
Gözler yurt içinde bu verilere çevrildi

Geçen hafta Merkez Bankası'nın attığı faiz kararının ardından önümüzdeki haftanın verileri de yurt içi piyasalar açısından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Bankadan yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği kaydedilirken, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Sadeleşme kapsamında adımlar

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre Merkez Bankası bankacılık sisteminde Türk lirasının payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 28,1737'den tamamladı. Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7.700 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 8.400 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini ifade etti.

Gelecek hafta verileri ise şöyle: Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü ekonomik güven endeksi, salı günü dış ticaret dengesi, çarşamba günü imalat sanayi PMI, perşembe günü enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü ise enflasyon verileri takip edilecek.

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