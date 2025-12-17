  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Eksi 16’da buz şöleni! Buzun üstünde şenlik var

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eksi 16’da buz şöleni! Buzun üstünde şenlik var

Dondurucu soğukların etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü’nde atlı kızak sezonu, halaylar ve renkli görüntülerle başladı...

#1
Foto - Eksi 16’da buz şöleni! Buzun üstünde şenlik var

Doğu Anadolu’nun simge kış manzaralarından biri olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle birlikte tamamen buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derecelere kadar düşmesiyle birlikte göl yüzeyindeki buz kalınlığı güvenli seviyeye ulaştı. Sezonun açılışını kutlayan kızakçılar ve misafirler, gölün üzerinde davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kış mevsimine "merhaba" dedi.

#2
Foto - Eksi 16’da buz şöleni! Buzun üstünde şenlik var

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyündeki Yunus'un yerine gelen misafirler burada aşıkların hoş geldiniz deyişiyle karşılandı. Daha sonra buz üzerine çıkan misafirler, atlı kızaklarla gezdi, müzik eşliğinde halay tutarak oynadı. Gölün yüzeyini kaplayan yaklaşık 20 santimetrelik buz tabakası, üzerine çıkan ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Atlı kızak sahipleri, süsledikleri atlarıyla birlikte gölün aynamsı yüzeyinde ilk turlarını attı. Açılışta çekilen halaylar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

#3
Foto - Eksi 16’da buz şöleni! Buzun üstünde şenlik var

Kars'a İzmir'den gelen vatandaş buz üzerinde çok korktuğunu söyleyerek, "İlk başta tabii çok endişeliydim, korkuyordum kırılacak diye, fakat gayet iyi, buz üzerinde olmak bir anda korkutucu da olsa çok güzel bir duygu, eğlenceli" dedi. Göl üzerinde misafirleri kızaklarla gezdiren kızakçı Bünyamin Aslan, sezonu açtıklarını belirtti.

#4
Foto - Eksi 16’da buz şöleni! Buzun üstünde şenlik var

Aslan, "Çıldır gölü buz tuttu. 15-20 santim aralığında buz kalınlığımız var. Atlarımızı çıkardık, atlı kızaklarla gezinti yapıyoruz. Kar motorlarımız, atlı kızaklarımız hepsi gölün üzerinde gelen misafirlerimizi Mart ayına kadar ağırlamaya çalışacağız" diye konuştu. Öte yandan Kars Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, sadece atlı kızak keyfi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda buzun kırılmasıyla yapılan sarıbalık avını izliyor, göl kenarındaki tesislerde taze tutulmuş sazan balığının tadına bakıyor. Kış boyunca binlerce ziyaretçisini ağırlayan göl, aynı zamanda Doğu Ekspresi rotasının da en önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi
Yerel

Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu
Dünya

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

Sydney’deki silahlı saldırıda bir saldırganın elinden silahı alarak daha fazla can kaybını önleyen ve kahraman ilan edilen Suriyeli Ahmed el..
Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu
Gündem

Financial Times 'Türkiye uyarmıştı' diyerek haber yayımladı. Hava sahasına girmeden vurdu

Financial Times, "Türkiye, nadir görülen bir askeri müdahaleyle Karadeniz üzerindeki hava sahasına yaklaşan kontrolden çıkmış bir dronu düşü..
HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!
Gündem

HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!

Meclis'te açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi...
Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı
Gündem

Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı

Ankara’da bir lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderen beden eğitimi öğretmeni, “çocuğa karşı cinsel taciz”..
GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?
Gündem

GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya ve Anahat Holding'e kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenledi. Üç şirk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23