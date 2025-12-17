Emrah Savcı Giriş Tarihi: Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...
Rafa'nın sakatlığı yok. İdmanlara hukuki zorunluk yüzünden çıkıyor. Sergen Yalçın takımın en çok kazanan oyuncusu ile konuşmuyor. Rafa da hocasıyla küs. Başkan Serdal Adalı da Yalçın'dan taraf. Son iddia ise Rafa'nın menajerinin Başkan Adalı'nın 'maaşını öderim tribünde oturturum' restine restle karşılık verdiği oldu: - İdmana çıkarız. Yükümlülüğümüzü yerine getiririz. Paramızı alırız.