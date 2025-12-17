  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
9
Yeniakit Publisher
Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Rafa'nın sakatlığı yok. İdmanlara hukuki zorunluk yüzünden çıkıyor. Sergen Yalçın takımın en çok kazanan oyuncusu ile konuşmuyor. Rafa da hocasıyla küs. Başkan Serdal Adalı da Yalçın'dan taraf. Son iddia ise Rafa'nın menajerinin Başkan Adalı'nın 'maaşını öderim tribünde oturturum' restine restle karşılık verdiği oldu: - İdmana çıkarız. Yükümlülüğümüzü yerine getiririz. Paramızı alırız.

#1
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki gerilim dinmiyor. Dinecek gibi de durmuyor. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Portekizli hukuki zorunluluktan idmanlara çıkıyor. İki tarafın da birbirine konuşmaması ve menajerinin Başkan Serdal Adalı'nın restine restle cevap vermesi krizi daha da derinleştirdi.

#2
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Yalçın ve Rafa iplerin koptuğu günden bu yana birbirleriyle doğrudan iletişim kurmuyor. Başkan Adalı'nın olayda hocasının yanında durması da Rafa ile menajerinin kulüple bağların kopmasına neden oldu.

#3
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Yıldız oyuncunun menajeri, Başkan Adalı'nın iddia edilen "Maaşını öderim, tribünde oturturum" restine aynı tonda karşılık verdi:

#4
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

- İdmana çıkarız, yükümlülüğümüzü yerine getiririz. Paramızı alırız.

#5
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Sergen Yalçın, Trabzonspor maçından önce Rafa'nın kendi isteğiyle kadroda yer almadığını açıkladı:

#6
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

- Rafa ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok.

#7
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Rafa'nın ayrılığı yüksek bonservis ve maaş engeline takılmış durumda. Oyuncuyu isteyen kulüpler Beşiktaş'ın istediği 15 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanına bile yaklaşmıyor.

#8
Foto - Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

5 milyon euro ödemeyi düşünen bile yok. Fotospor'a göre; bunun en büyük nedeni bonservis ücretinden bağımsız olarak Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta kazandığı yıllık 10 milyon euro'luk dev maaş.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi
Yerel

Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye
Gündem

Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye

İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, çocuklarının boğazına bıçak dayayan sözde babayı tahliye etti. Skandal karar tepkiyle karşılandı...
Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler
Gündem

Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler

Denizli Çivril'de 19 yıl önce tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan Akın Adlığ'ın katilleri yakalandı. Zeka geriliği bulunan 23 yaşındaki genci..
"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hakim karşısında çıktı! Kocabıyık hakkında karar verildi
Gündem

"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hakim karşısında çıktı! Kocabıyık hakkında karar verildi

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ve tahliye kararı veril..
'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
Gündem

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecine karşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk tarafından hortlatılan ve faili meçhullerle anıl..
GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?
Gündem

GAİN Medya operasyonuyla yeniden gündeme geldi! Eski YK üyesi Oğuzhan Uğur'a dokunulacak mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya ve Anahat Holding'e kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenledi. Üç şirk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23