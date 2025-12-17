Yiyin birbirinizi demeyin artık! Bu adamın arkasında hangi güç var yahu... Yırtın sözleşmesini artık...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Rafa Silva arasındaki gerilim dinmiyor. Dinecek gibi de durmuyor. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Portekizli hukuki zorunluluktan idmanlara çıkıyor. İki tarafın da birbirine konuşmaması ve menajerinin Başkan Serdal Adalı'nın restine restle cevap vermesi krizi daha da derinleştirdi.