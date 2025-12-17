  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
20 senelik mezarcı, herkesin kulaktan kulağa konuştuğu iddiayı doğruladı: Kadınların mezarını...

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında, 20 yıllık mezar kazıcısının mezar derinliklerine ilişkin sözleri gündem oldu.

Bir genç tarafından yöneltilen "Kadınların mezarları erkeklerden daha derin mi kazılıyor?" sorusu, 20 yıllık mezar kazıcısının verdiği cevapla sosyal medyada dikkat çekti.
Mezar kazıcısı, erkekler için mezarları göbek hizasında, kadınlar için ise göğüs hizası derinliğinde kazdığını söyleyerek bu uygulamanın doğru olduğunu ifade etti.
Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara ve tartışmalara yol açarken, açıklamanın mesleki bir uygulamaya mı yoksa kişisel bir tercihe mi dayandığı merak konusu oldu.

