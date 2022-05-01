Gözler verilerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemiye ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye’nin üretip ihraç ederek büyüme stratejisinden taviz vermeden yolunda ilerlediğini vurgulamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de büyümenin 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 olacağını belirtmişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 7’ye yakın büyüme ortaya koyacak nadir ülkelerden biri olacağının altını çizmişti.

Müjdeler paylaşılabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu personelinin 3600 ek gösterge sorununun çözümü için mayıs ayına işaret etmişti. Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay gerekli müjdeleri verebileceğini ifade etmişti. Öte yandan; mayıs ayından itibaren turizmin canlanacağı öngörülüyor. Bakan Nebati, 2022 için umutlu olduklarını kaydederek, turizmde 45 milyon tatilci ve 35 milyar dolar gelir hedefinin geçilebileceğini dile getirmişti.