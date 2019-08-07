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Gözler toplu sözleşmede! Saat 10:00'da belli olacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin saat 10:00' da açıklama yapacak.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
Gözler toplu sözleşmede! Saat 10:00'da belli olacak

İlk toplantının ardından hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesiyle devam eden süreç, yarın ve öbür gün genele yönelik tekliflerin görüşülmesiyle sürecek. 9 Ağustos’ta ikinci, 15 Ağustos’ta üçüncü, 16 Ağustos’ta ise dördüncü toplantı yapılacak. Hükümet zam teklifini 16 Ağustos’taki toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’ne sunacak.

Pazarlık, 20 Ağustos’ta sona erecek. Taraflar, bu tarihe kadar anlaşamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak. Kurul, 5 gün içerisinde kararını verecek.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
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