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Siyaset Gözler Selçuk Özdağ'da! Gelecek Partisi'nden bir parti daha doğdu
Siyaset

Gözler Selçuk Özdağ'da! Gelecek Partisi'nden bir parti daha doğdu

Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Gelecek Partisi'nden ayrılan Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Cihan Çoban, yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 22:21:00 - 2022-04-05 22:24:13
Gözler Selçuk Özdağ'da! Gelecek Partisi'nden bir parti daha doğdu

 Yeniakit.com.tr 

6 ay aralıklarla, önce, "AK Parti'den 50 milletvekili ile görüşüyoruz. Ciddi kopmalar olacak." diyen, ardından da, söylediği yalanın sayıları tutturamayarak, İP'e yakın Yeniçağ'a konuşup, "40 AK Partili vekil ile görüşüyoruz." ifadesini kullanan Selçuk Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcısı olduğu Gelecek Partisi'nden bir parti daha doğdu.

Partiden istifa eden Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Cihan Çoban, yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verecekler

Adının Politik Merkez Partisi (PMP) olacağı öğrenilen yeni parti için kuruluş dilekçesini önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini söyleyen Çoban, "Türkiye, yeni bir partiye merhaba diyor. Önümüzdeki hafta partimizi kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

ANKA'ya konuşan Cihan Çoban, şunları söyledi:

Ön hazırlık olarak 20 ilde kurulumunu hazırladığımız partimiz için 40 kurucu arkadaşımız ile kuruluş dilekçemizi önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vererek ciddi bir liderlik ile ülkemize getireceğimiz sinerji ile hizmete başlıyoruz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun.

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