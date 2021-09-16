Gözler Perakende Kanunu'nda

Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı yasanın ivedilikle tamamlanmasını bekliyoruz” dedi. ‘Gelecek’ temalı Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliğinde konuşan Düzgün, perakende ticaretinin kanunla garanti altına alınmasının esnafı rahatlatacağına da işaret etti.

Önemli talep

Perakende işletmelerinin katma değer oluşturduklarının altını çizen Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki süreçte ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, shrinkflasyonun (gramaj düşürmenin) sona ermesi, yaşanması muhtemel olan kuraklık nedeniyle üretimde ve ihracatta gerekli tedbirlerin alınması müşterilerimiz ile bizi karşı karşıya bırakmayacak. Ayrıca yerel yatırımcının, işletmecinin nefes alabilmesi için mağaza açılış kriterlerinin de belirlenmesini talep ediyoruz. Hiçbir kurala tabi olmadan sayısal büyüme odağıyla açılan, her köşe başında birbiriyle köşe kapmaca yarışına giren mağazaların açılış kriterlerinin bir sistem ve kurala bağlanması hem geleneksel kanalda hizmetveren işletmelerimizin ve aynı zamanda yerli gıda perakendecisi ile üreticisinin geleceği noktasında çok büyük önem arz ediyor. Bu konularda destek bekliyoruz.”

Hedef yüzde 15 büyüme

Yerel zincirlerce 2020’de 10 bin kişiye daha iş kapısı açıldığını aktaran Düzgün, “Her yıl istihdamı arttırma sözü veriyoruz. Bugüne kadar mahcup olmadık, ne mutlu ki 100 bin kişilik istihdam barajını aştık. Çalışan ailemiz büyümeye hızla devam ediyor. Ciromuz 45 milyar liraya ulaştı. Yerel zincirler olarak bu yıl yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz” diye ekledi.