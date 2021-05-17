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Siyaset Gözler Erdoğan'da! Müjde üstüne müjde açıklayacak
Siyaset

Gözler Erdoğan'da! Müjde üstüne müjde açıklayacak

Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa bir dizi müjde içeren kararları açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 09:57:00 -
Gözler Erdoğan'da! Müjde üstüne müjde açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Erdoğan Kamuoyu ile paylaşacak

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Esnafa müjde

Erdoğan'ın açıklamasında esnafa yönelik bir dizi müjdeyi duyurması bekleniyor. Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

Yeni tedbirler belli olacak

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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