Gözler Enver'de ama ses yok... 15 Mayıs'ta Halk TV'de FETÖ iddiasını açıklayacaktı
14 Mayıs seçiminden önce "Halk TV'de FETÖ" iddiasını gündeme getiren Enver Aysever, "15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu kazanınca hepsini anlatacağız" demişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandığa gömülmesinden sonra ise iddialara ilişkin yeni açıklama gelmedi.
Enver Aysever seçim öncesi Youtube kanalında yaptığı yayında, "Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel, İsmail Küçükkaya'nın aracılığıyla Halk TV'ye getirildi. Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yürüten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir eri. 15'i sabahı Kemal bey kazandıktan sonra sırayla hepsine geleceğiz." demişti.
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