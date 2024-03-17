Gözler Ali Sirmen'in yakınlarında! Şimdi bu da mı camiden gönderilecek?
Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen'in ölümünden sonra Türkiye'de kronikleşen tartışma yine gündeme geldi.
Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Sirmen, ömrü boyunca İslami değerlerin karşısında saf tutarak tanındı.
Özellikle 28 Şubat sürecinde ön plana çıkan Sirmen, "laikçilik" maskesi altında Müslümanlara düşmanlık etti.
Ali Sirmen son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir "kader" olduğuna inanan dindarları hedef almıştı.
Habertürk TV'de alkolikleri "çağdaş" diye savunan Sirmen, dönemin Akit yazarı Serdar Arseven ile tartışmasıyla hafızalara kazınmıştı.
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Sözde "kadın hakları" savunuculuğu adı altında, "kadın özgürlüğü" çığırtkanlığıyla son nefesine kadar Türk aile yapısına düşmanlık etti.
Ali Sirmen'in cenaze programı henüz açıklanmadı. Şimdi Sirmen'in bu İslam karşıtı sicili orta yerde dururken yakınlarının onu camiden cenaze namazıyla gönderip göndermeyeceği merakla bekleniyor.
Türkiye'de bu tartışma en son Metin Uca'nın ölümüyle gündeme gelmiş, ömrü imamlara, imamların anlattığı İslam'a düşmanlıkla geçen Uca da Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle bir imamın kıldırdığı cezaneze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanmıştı.