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Ekonomi Gözler ağustos ayı enflasyonunda
Ekonomi

Gözler ağustos ayı enflasyonunda

Yeniakit Publisher
2023-08-31 09:28:00 -
Gözler ağustos ayı enflasyonunda

Gözler bir kez daha enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK ağustos ayına ilişkin verileri pazartesi günü açıklayacak. Beklentiler ve mesajlar ne?

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını 4 Eylül Pazartesi günü açıklayacak. Mevcutta enflasyon tüketici fiyat endeksinde yıllık %47,83, aylık %9,49 seviyesinde. Temmuz’da üretici fiyatlarında da yükseliş gözlemlendi.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, yurt içi üretici fiyat endeksinde aylık artış %8,23 olurken yıllık bazda oran %44,50'ye geldi.

Temmuz’da fiyatı en çok artan kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları petrol olurken, onu patates hariç sebzeler izledi. Ardından da otel ve pansiyonlar geldi.

Fiyatı en az artan ürünler ise sırasıyla kakao, tereyağ ve şans oyunları olarak geldi.

ENFLASYONUN SEYRİNE İLİŞKİN MERKEZ BANKASI VE EKONOMİ YÖNETİMİ NE DİYOR?

Merkez Bankasının son enflasyon raporu ile yıl sonu enflasyon tahmini %22,3'ten %58'e yükseltildi.
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Baykan Erkan " 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturduk. Faiz artırım kararlarımız, miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırma kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023'ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı sonrasında ise "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir" mesajı verildi ve “Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir" vurgusu yapıldı.

 

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