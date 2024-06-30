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Ekonomi Gözler 3 Temmuz’a çevrildi! Emeklinin memurun maaşı ne olacak?
Ekonomi

Gözler 3 Temmuz’a çevrildi! Emeklinin memurun maaşı ne olacak?

Yeniakit Publisher
2024-06-30 10:06:00 -
Gözler 3 Temmuz’a çevrildi! Emeklinin memurun maaşı ne olacak?

Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarında çevrildi. Zam oranı bu oranla beraber belli olacak. Emekliye zam beklentileri ne?

Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’a çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz detayları şu ifadelerle aktardı;

“Haziran ayı verisi takip eden Temmuz’un 3’ü sabah 10'da TÜİK tarafından açıklanacak. Orada Merkez Bankası anketine göre, 2.52 çıkması muhtemel görünüyor. Böyle çıkarsa o zaman ne olacak 2024’ün ilk altı aylık enflasyon tüfe verirsin %25.81 verisini ulaşmış cevap bekleniyor”

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN UZMANLARIN TAHMİNİ NE?

“SSK 2000 öncesinde emekli olanların güncel 11.367 TL maaşları var. %25.80 birlik refah payı hariç verilirse 14300 TL. SSK 2000 sonrası özellikle EYT grubu bunun içerisine giriyor. Burada 8000 TL altında bulunan emeklilerimize kök aylık konuşması vardı. Buradaki 8000'e %25 eklediğimizde 10.000  TL oluyor. Dolayısıyla o da bir müdahale gerektiğini düşünüyorum ben. Memur emekliliklerimiz de en düşük güncel 14760 TL alıyor, %20.34 olursa 17766 TL, memur bekarsa 30412 TL alıyor. Memur evliyse 32860 TL’den 39543 TL’ye refah payı beklemiyorum"

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Yorumlar

mesut

emekli memur maaşı 17 bin tl olacak zavallı endüşük vatandaş sınıfında olan endüşük sgk emeklisi maşı da 12.500 tl olacak herkeze eşit adalet için batsın bu dünya
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