Gözler 23 Haziran’da! İmamoğlu’nun balonu patlayacak, Kaftancıoğlu’nun maskeli balosu dağılacak

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine sayılı günler kala MHP kanadından CHP’ye sert eleştiriler geliyor. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında CHP’ye yüklenen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, bölgede yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik krizlerin, Türkiye'ye etkilerinin minimize edilmesi ve Türkiye'de hayata geçirilmeye çalışılan kirli senaryoların bertaraf edilmesinin her şeyden evvel sorumluluk bilinciyle hareket edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Milletin ferasetiyle dalga geçmek kimsenin haddi değil

Türk milletinin birlik ve dirliğini besleyen damarların diri tutulması gerektiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, "Dayanışma bilincini kaybettirmeye çalışanları, kutuplaşmayı körükleyenleri, gayri nizami oluşumları ve vicdanların asla kabul etmeyeceği birliktelikleri meşru bir halmiş gibi Türk milletine servis etmeye kimsenin hakkı yoktur. Türk milletinin ferasetiyle dalga geçmek de kimsenin haddi değildir." ifadesini kullandı.

"Kirli işbirliklerine girerek, terör örgütlerinin aleni desteğini alarak yola çıkanların" 31 Mart yerel seçimlerinde de İstanbul üzerinden, milli bekaya hasımlıklarını açık ettiklerini belirten Osmanağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirli ellerin bulanıklaştırdığı sularda balık avlamaya çalışanlar sandıklara hile karıştırmış, yapılan hile ise hukuki olarak seçimlerin yenilenmesine sebep olmuştur. Cumhur İttifakı seçimlere şaibe bulaştıranları iyi tanıyor, Türk milleti tertemiz iradesini kirletmeye çalışanlara cevap vermek için 23 Haziran’ı bekliyor.”

31 Mart’ta PKK ile işbirliğini inkar edenler şimdi itiraf etmiştir

Osmanağaoğlu, “31 Mart Seçimleri öncesinde 'ben FETÖ’yü tanımam bilmem' diyenler, Kandil PKK’sının yaptığı açıklamaların ışığında desteğini açıklayanlar ile iş birliğini inkar edenler 31 Mart seçimleri sonrasında güç sarhoşluğunun verdiği cesaret ile bu birlikteliği itiraf etmişler, bu kirli iş birliğinin diyetini ödeme gayreti içine girmişleridir. 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde sandığa giderek iradesini beyan eden aziz Türk milletinin iradesini seçim yolsuzlukları ile mezada çıkartan zihniyetin 23 Haziran’da da kaybedeceği muhakkaktır. Kirli bir birlikteliğin başrol oyuncuları olan pervasız siyasi kimliksizlerinin Türk milletinin iradesine toslayacağı muhakkaktır. Çünkü bu millet, temeli şehit kanlarıyla atılmış, çatısı uluların dualarıyla inşa edilmiş gözbebeği olan devletinin valisine sinkaflı cümlelerle hakaret edenleri unutmayacaktır." diye konuştu.

İmamoğlu’nun balonu patlayacak

23 Haziran’da, İstanbulluların iradesi ve milletin ferasetinin galip geleceğini belirten Osmanağaoğlu, "23 Haziran’da; İmamoğlu’nun balonu patlayacak, Kaftancıoğlu’nun maskeli balosu dağılacaktır." ifadesini kullandı. Osmanağaoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmeye layık olmadığını savundu.

MHP'nin İstanbul'da seçimlere ilişkin yaptığı çalışmaları anlatan Osmanağaoğlu, "Özellikle Genel Başkanımızın İstanbul’a gelmesi ve Cumhur İttifakı’nın dimdik ayakta olduğunu bir kez daha yineleyen çalışmaları; adı millet, kendi zillet olan şebekenin zoruna gitmiştir. Genel Başkanımız gelmeden önce İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Devlet Bahçeli İstanbul’a gelmeyecektir' diye tezvirat üretip Cumhur İttifakı’nın çatladığı imalarında bulunmuştur." diye konuştu.

"Ülkücüler bir yere gelirken icazetle gelmezler"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konvoyunda bulunan araçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Osmanağaoğlu, "Liderle birlikte İstanbul’a giriş yapan araçların marka ve modelleri üzerinden eleştiri getirmeye çalışan Özgür Özel’in ciddiye alınacağı yer bu kutlu çatının altı değildir. Hangi araba kaç liradır şeklindeki muhalefet anlayışının; uygun bir otoparka gidip orada yürütmesi, kendisi için daha sağlıklı bir tercih, belki de yeni bir ekmek kapısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanağaoğlu, "Ülkücüler bir yere gelirken icazetle gelmezler, giderken icazetle gitmezler. Belli başlı güç odaklarından müsaade gelmeden, belediye meclis üyesi bile yazamayanlar; elbette ülkücülerdeki bu vakur duruşu anlayamazlar." dedi.

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi bir otelde buluştuğuna ilişkin haberlerin anımsatılması üzerine Osmanağaoğlu, "Ben, Fox Tv, İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın da bu konuda samimi olduklarına inanmıyorum. Televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla da gizli ve kirli bir iş birlikteliği aşikardır." diye konuştu.

Bir soru üzerine Osmanağaoğlu, "bu işbirliğine" ilişkin ortak programda bariz noktaların olduğunu belirterek, "İstatistiki bilgilileri tak diye hemen hazırlayıp televizyonda göstermesi sizce çok normal miydi? O sorunun sorulabileceğini bilebilmek de çok önemli bir ferasettir. Herhalde Ekrem İmamoğlu böyle bir ferasete sahip ki o bilgileri biliyordu da ona göre o istatistikleri çalışmış, gelmiştir." dedi.