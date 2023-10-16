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Gündem Gözler 18 Ekim'de düzenlenecek o toplantıda! Hakan Fidan da katılacak
Gündem

Gözler 18 Ekim'de düzenlenecek o toplantıda! Hakan Fidan da katılacak

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:02:00 -
Gözler 18 Ekim'de düzenlenecek o toplantıda! Hakan Fidan da katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacağı öğrenildi.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna masum sivillere saldırarak karşık veren İsrail katliamını sürdürüyor.

Siyonist zulüm karşısında harekete geçen İslam İşbirliği Teşkilatı, 18 Ekim'de Cidde'de toplanacak.

Gazze'de yaşanan yıkımın masaya yatırılacağı önemli toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 18 Ekim 2023 tarihinde Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde, İsrail'in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri karşısında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu bağlamda İİT üye ülkelerince ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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