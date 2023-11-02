Gözaltındaki Dilan Polat'ın polislerden isteği ağızları açık bıraktı

Haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu olayın baş kahramanı olan Dilan Polat'ın gözaltına alınması sosyal medyayı salladı.

Operasyonda aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki Dilan Polat'ın nezarette polislerden garip bir istekte bulunduğu iddia edildi.

Dilan Polat'ın polislere "Benim cildim çok önemli. Burada cildim bozulur. Cildim için kullandığım vitaminlerimi istiyorum" dediği, ancak mali şube polislerinin Dilan Polat’ın bu isteğini reddettiği öne sürüldü.