  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Gözaltındaki Dilan Polat'ın polislerden isteği ağızları açık bıraktı
Sosyal Medya

Gözaltındaki Dilan Polat'ın polislerden isteği ağızları açık bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 09:34:00 -
Gözaltındaki Dilan Polat'ın polislerden isteği ağızları açık bıraktı

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'ın gözaltında iken polislerden "cildi için vitamin" istediği öğrenildi. Polisler söz konusu talebi reddetti.

Haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu olayın baş kahramanı olan Dilan Polat'ın gözaltına alınması sosyal medyayı salladı.

Operasyonda aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki Dilan Polat'ın nezarette polislerden garip bir istekte bulunduğu iddia edildi.

Dilan Polat'ın polislere "Benim cildim çok önemli. Burada cildim bozulur. Cildim için kullandığım vitaminlerimi istiyorum" dediği, ancak mali şube polislerinin Dilan Polat’ın bu isteğini reddettiği öne sürüldü.

Yapılan baskında Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konuldu
Yapılan baskında Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konuldu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan baskında Dilan Polat ve Engin Polat'ın cep telefonlarına el konuldu

Şirketlerine polis baskını düzenlenen Dilan Polat’la ilgili flaş gelişme! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Şirketlerine polis baskını düzenlenen Dilan Polat’la ilgili flaş gelişme! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Gündem

Şirketlerine polis baskını düzenlenen Dilan Polat’la ilgili flaş gelişme! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Dilan Polat özür diledi: Şımarıklıklarımızdan dolayı milletimizden özür dileriz
Dilan Polat özür diledi: Şımarıklıklarımızdan dolayı milletimizden özür dileriz

Gündem

Dilan Polat özür diledi: Şımarıklıklarımızdan dolayı milletimizden özür dileriz

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Medya

Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23