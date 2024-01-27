'Gözaltına mı alındı? Hakan Ural Odatv’nin haberini yalanladı

Magazin sunucusu ve oyuncu Hakan Ural hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Hakan Ural'ın daha önce bir programda yaptığı yorum nedeniyle gözaltına alındığı da iddialar arasındaydı. Ve merakla beklenen açıklama geldi.

İDDİALAR SONRASI HAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA

Odatv'de yer alan 'gözaltı kararı' iddiasında sabah 5.00'te Hakan Ural'ın Beykoz'daki evine giden emniyet güçlerinin ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ ettiği belirtilmişti. Hakan Ural'ın 2022 yılında bir televizyon programında gösterilen röportaja yaptığı yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiğinin öğrenildiği de aktarılmıştı.

Haberdeki iddialara göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakan Ural'ın adliyeye getirilmesi istenildiği de kaydedilmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Bir anda gündem yaratan bu iddialar sonrası Hakan Ural'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklamalarda bulunan Ural, iddiaları yalanladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ural "Arkadaşlar gözaltında filan değilim. Aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum. Alnımız ak, başımız dik. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.